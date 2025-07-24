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الرئيس الصيني يلتقي في بكين مع قيادة الاتحاد الأوروبي

08:11 ص الخميس 24 يوليه 2025

الرئيس الصيني شي جين بينج

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وكالات

أفادت محطة تلفزيون الصين المركزية، أن الرئيس الصيني شي جين بينج، استقبل اليوم الخميس، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وأشارت القناة إلى أن اللقاء تم في بكين، ولم يقدم التلفزيون معلومات أكثر تفصيلا.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا سيزوران الصين الخميس، للمشاركة في القمة الخامسة والعشرين بين الصين والاتحاد الأوروبي، بحسب روسيا اليوم.

وذكرت الوزارة، أن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج سيشارك في رئاسة القمة مع قادة الاتحاد الأوروبي في اليوم نفسه.

وتعقد هذه اللقاءات، وسط مساع يبذلها الجانبان لتسوية مجموعة من الخلافات بينهما، ومن أبرزها الرسوم الجمركية الأوروبية المشددة على السيارات الكهربائية الصينية والقيود المفروضة على بعض الشركات الأوروبية في الصين.

وتحتج الصين على إدراج شركات صينية، في حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا.

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