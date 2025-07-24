

وكالات

اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اليوم الخميس، إيران بإطلاق ذخائر عنقودية على مناطق مدنية في إسرائيل خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين في يونيو، في "انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي" العرفي.

قالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان: "إن القوات الإيرانية أطلقت الشهر الماضي على مناطق سكنية مكتظة بالسكان في إسرائيل صواريخ بالستية تحتوي رؤوسها الحربية على ذخائر عنقودية، في هجمات هدّدت أرواح المدنيّين".

وأحصت أمنستي في بيانها 3 ضربات صاروخية من هذا النوع وقعت في 19 و20 و22 يونيو وطالت مناطق جوش دان "وسط"، وبئر السبع "جنوب"، وريشون لتسيون جنوبي تل أبيب.

ونقل البيان عن إريكا جيفارا روزاس، مديرة الأبحاث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، قولها: "إن الذخائر العنقودية أسلحة عشوائية لا ينبغي استخدامها أبدا، باستخدامها هذه الأسلحة في مناطق سكنية أو بالقرب منها، عرّضت القوات الإيرانية حياة مدنيّين للخطر وأظهرت استخفافا صارخا بالقانون الإنساني الدولي"، وفقا لسكاي نيوز.

والذخائر العنقودية مصمّمة لإطلاق عدد كبير من القنابل الصغيرة على مساحة واسعة، بالإضافة إلى النطاق الجغرافي الواسع الذي تنفجر فيه، فإن بعضا من هذه القنابل لا ينفجر عند الاصطدام بالأرض مما يجعلها تاليا قابلة للانفجار في أي وقت في المستقبل.