

وكالات

قال مسؤولون من أوكرانيا وروسيا، إن البلدين تبادلا الهجمات بالطائرات المسيرة صباح اليوم الخميس، بعد ساعات من اختتام أحدث جولة من المحادثات المباشرة الرامية إلى إنهاء الحرب المستعرة منذ ما يقرب من 4 سنوات.

وقصفت طائرات مسيرة أوكرانية مناطق روسية جنوب البحر الأسود، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة أخرى وضرب مستودع لتخزين النفط.

وشنت القوات الروسية أحدث هجمات كبيرة على ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، لتندلع عدة حرائق في مبان سكنية وغيرها، وفقا للغد.

وقال مسؤولو الطوارئ في منطقة كراسنودار الروسية المطلة على البحر الأسود، إن حطام طائرة مسيرة سقط على امرأة في منطقة أدلر بالقرب من منتجع سوتشي مما أدى إلى مقتلها.

وتتلقى امرأة ثانية العلاج في المستشفى من إصابات خطيرة.

وقال المسؤول الإداري لمنطقة سيريوس الاتحادية جنوبي سوتشي إن طائرة مسيرة أصابت قاعدة نفطية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت هيئة الطيران الروسية إنه تم تعليق العمليات في مطار سوتشي لنحو 4 ساعات.

وفي أوديسا، قال الحاكم الإقليمي أوليه كيبر، إن طابقين من مبنى سكني اشتعلت فيهما النيران، واندلعت حرائق أخرى على سطح مسكن من طابقين وفي أكشاك ومحطة وقود.

وأضاف أن المركز التاريخي للمدينة، وهو أحد مواقع التراث العالمي المدرجة في قائمة اليونسكو، قد تضرر أيضا، مؤكدا أنه يجري التحقق من الخسائر.