الكونجرس يستدعي شريكة إبستين للإدلاء بشهادتها في 11 أغسطس



وكالات

أصدر الكونجرس الأمريكي إستدعاء لـ جيسلين ماكسويل، المتورطة مع قضية جيفري إبستين والمحكوم عليها في قضية الاتجار بالقصر، لتقديم شهادتها في السجن يوم 11 أغسطس المقبل.

قالت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي في البيان: "أصدر رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب جيمس كومر (جمهوري عن ولاية كنتاكي) اليوم إستدعاء لـ جيسلين ماكسويل لتقديم شهادتها في المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في تالاهاسي يوم 11 أغسطس 2025"، وفقا لروسيا اليوم.

أشار البيان إلى أن وزارة العدل الأمريكية مستعدة للمساعدة في ترتيب جلسة الشهادة داخل السجن.

كانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت سابقا أنها تواصلت مع محامي ماكسويل لمعرفة ما إذا كانت مستعدة للقاء المحققين.

وأكد النائب العام المساعد تود بلانش أن أيا من القيادات السابقة للوزارة لم يقدم مثل هذا الطلب من قبل.

وأضاف بلانش أنه إذا كانت ماكسويل تمتلك معلومات عن أفراد ارتكبوا جرائم ضد الضحايا، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل مستعدان للاستماع إليها.

في سياق متصل، وصف الرئيس دونالد ترامب في 16 يوليو الاتهامات الموجهة ضده بخصوص علاقته المزعومة بإبستين بأنها "خدعة جديدة من الديمقراطيين".

وفي 18 يوليو، طلب الرئيس من النائب العام الأمريكي بام بوندي الكشف عن محاضر جلسات المحاكمة في قضية إبستين، وهو ما يتطلب موافقة المحاكم في فلوريدا ونيويورك حيث كانت تجري محاكمات الممول.

كانت محكمة في فلوريدا قد رفضت بالفعل يوم الأربعاء الماضي طلب الكشف عن وثائق القضية.