إعلان

رئيسة وزراء إيطاليا: ناقشت مع الرئيس الجزائري الوضع في ليبيا

05:53 ص الخميس 24 يوليه 2025

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أنها ناقشت خلال لقاء القمة الذي جمعها بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الوضع في ليبيا.

قالت ميلوني، إنها تتفق والرئيس تبون تماما على ضرورة تحقيق الاستقرار واستئناف عملية سياسية تتجاوز الانقسامات في ليبيا.

تابعت: "لقد ركزنا على منطقة الساحل الإفريقي وهي منطقة تلتزم فيها إيطاليا التزاما راسخا بتعزيز الاستقرار، ومكافحة الإرهاب، ودعم سكانها.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن هناك اتفاقا مع الجزائر على تجديد التعاون الدفاعي، وتنسيق جهودنا لمكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود المتميزة لمكافحة الهجرة غير النظامية وإدارة تدفقات الهجرة.

وأوضحت أنه تم توقيع اتفاقية تعاون أخرى في مجالي البحث والإنقاذ الخاصة بالمناطق الإقليمية، تتضمن مهمة مزدوجة تتمثل في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من جهة، والعمل على منع هيمنة مافيا الاتجار بالبشر على سيادة القانون والدول ذات السيادة من جهة أخرى، وفقا لروسيا اليوم.

وشددت في ميلوني خلال تصريحاتها على أن إيطاليا لديها شراكة وتعاونا بالغي الأهمية مع الجزائر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا الوضع في ليبيا ليبيا الرئيس الجزائري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية
الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)