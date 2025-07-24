رئيسة وزراء إيطاليا: ناقشت مع الرئيس الجزائري الوضع في ليبيا



وكالات

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أنها ناقشت خلال لقاء القمة الذي جمعها بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الوضع في ليبيا.

قالت ميلوني، إنها تتفق والرئيس تبون تماما على ضرورة تحقيق الاستقرار واستئناف عملية سياسية تتجاوز الانقسامات في ليبيا.

تابعت: "لقد ركزنا على منطقة الساحل الإفريقي وهي منطقة تلتزم فيها إيطاليا التزاما راسخا بتعزيز الاستقرار، ومكافحة الإرهاب، ودعم سكانها.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن هناك اتفاقا مع الجزائر على تجديد التعاون الدفاعي، وتنسيق جهودنا لمكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود المتميزة لمكافحة الهجرة غير النظامية وإدارة تدفقات الهجرة.

وأوضحت أنه تم توقيع اتفاقية تعاون أخرى في مجالي البحث والإنقاذ الخاصة بالمناطق الإقليمية، تتضمن مهمة مزدوجة تتمثل في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من جهة، والعمل على منع هيمنة مافيا الاتجار بالبشر على سيادة القانون والدول ذات السيادة من جهة أخرى، وفقا لروسيا اليوم.

وشددت في ميلوني خلال تصريحاتها على أن إيطاليا لديها شراكة وتعاونا بالغي الأهمية مع الجزائر.