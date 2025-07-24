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مقتل امرأة وإصابة أخرى إثر سقوط حطام مسيرة أوكرانية في مدينة سوتشي

03:52 ص الخميس 24 يوليه 2025

تحطم طائرة أوكرانية

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وكالات

لقيَت امرأة مصرعها وأُصيبت أخرى بجروح خطيرة جراء سقوط حطام طائرة مسيرة في مدينة سوتشي، وفقا لما أعلنته غرفة العمليات في إقليم كراسنودار.

وقالت الغرفة في بيان عبر قناتها على "تليجرام": "في منطقة أدلر بمدينة سوتشي، أدى سقوط حطام طائرة مسيرة على شارع أفياتسيونايا إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح البيان، أن المرأة توفيت في مكان الحادث، بينما تم نقل المصابة إلى المستشفى.
وكانت كلتا المواطنتين من سكان سوتشي تتواجدان في الشارع لحظة سقوط الحطام.

وأشارت غرفة العمليات إلى أن فرق الخدمات الخاصة والطوارئ تعمل حاليا في موقع الحادث.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.

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