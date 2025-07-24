استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية



وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الخميس، استشهاد مواطنين فلسطينيين، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واحتجاز جثمانيهما من قبل القوات الإسرائيلية.

وبحسب مصادر محلية، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على مجموعة من الأطفال والفتية قرب منطقة العبارة، الواقعة على المدخل الغربي لبلدة الخضر، المحاذي للطريق الاستيطاني رقم 60، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها لم تتمكن من الوصول إلى المصابين لتقديم الإسعافات، بسبب منعها من قبل القوات الإسرائيلية المتواجدة في المكان.

وأضافت الجمعية، أن اثنين من المصابين تم اعتقالهما، فيما نقل آخرون إلى مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج.

وفي اعتداء آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأربعاء، استشهاد طفل وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.

أفادت مصادر طبية، أن الطفل "إبراهيم عماد أحمد محمود حمران"، 14 عاما، أصيب برصاصة في الجزء العلوي من جسده، ونقل إلى مستشفى في جنين، حيث أعلن عن وفاته لاحقا.

كما أصيب طفل آخر 15 عاما، برصاصة في الفخذ، ووصفت حالته بالمستقرة.

ويعد حمران ثاني طفل يستشهد في منطقة جنوب جنين خلال 24 ساعة، بعد وفاة الطفل إبراهيم نصر، الذي أُصيب برصاصة في الصدر في بلدة قباطية.