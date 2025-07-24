بينهم عمال غابات.. مصرع 10 أشخاص في حريق هائل بتركيا- صور



وكالات

أعلنت السلطات التركية، مقتل 10 من عمال الغابات والإنقاذ الذين كانوا يكافحون لإخماد النيران بالقرب من مدينة إسكي شهير بوسط تركيا.

قال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، إن 5 من الضحايا كانوا عمال غابات في حين كان الـ5 الآخرون أعضاء في فريق جمعية البحث والإنقاذ بعد الكارثة "AKUT" الذين كانوا يساعدون في العملية.

وإجمالا، علق 24 شخصا "19 عامل غابات و5 أعضاء في نقابة عمال الغابات AKUT"، داخل الحريق عندما انحرفت النيران فجأة بسبب تغير اتجاه الرياح، وفقا لروسيا اليوم.

ويتلقى 14 منهم العلاج حاليا في المستشفيات دون إصابات خطيرة، وفقا لما ذكره يوماكلي.

وصرح يوماكلي بأن البلاد واجهت 11 حريقا كبيرا في الغابات في 23 يوليو وحده، اندلعت تسعة منها خلال النهار.

وترفع هذه الكارثة عدد القتلى في حرائق الغابات التي اندلعت وسط رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة وظروف جافة حتى الآن في البلاد هذا العام، إلى 13.

وأعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن تعازيه قائلا: "علمت ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد 5 من عمال الغابات و5 من المتطوعين من جمعية AKUT في حريق أسكي شهير.. أتقدم بأحر التعازي لأسرهم ولشعبنا".

واندلع الحريق في منطقة سيتغازي في إسكي شهير في 22 يوليو وامتد لاحقا إلى منطقة إحسانية المجاورة في أفيون قره حصار، مما استدعى استجابة واسعة النطاق من فرق الإطفاء البرية والجوية.

ووثقت مقاطع فيديو وصور الحريق الهائل الذي اندلع بالقرب من مدينة إسكي شهير بوسط تركيا.

وتشهد تركيا منذ 20 يوليو الجاري موجة حر شديدة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى ما بين 6 إلى 12 درجة مئوية فوق المعدلات الطبيعية لهذا الموسم، بحسب خبراء الأرصاد الجوية.