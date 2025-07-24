إعلان

بينهم عمال غابات.. مصرع 10 أشخاص في حريق هائل بتركيا- صور

02:45 ص الخميس 24 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حريق تركيا
  • عرض 7 صورة
    حريق تركيا
  • عرض 7 صورة
    حريق تركيا
  • عرض 7 صورة
    حريق تركيا
  • عرض 7 صورة
    حريق تركيا
  • عرض 7 صورة
    حريق تركيا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت السلطات التركية، مقتل 10 من عمال الغابات والإنقاذ الذين كانوا يكافحون لإخماد النيران بالقرب من مدينة إسكي شهير بوسط تركيا.

قال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، إن 5 من الضحايا كانوا عمال غابات في حين كان الـ5 الآخرون أعضاء في فريق جمعية البحث والإنقاذ بعد الكارثة "AKUT" الذين كانوا يساعدون في العملية.

وإجمالا، علق 24 شخصا "19 عامل غابات و5 أعضاء في نقابة عمال الغابات AKUT"، داخل الحريق عندما انحرفت النيران فجأة بسبب تغير اتجاه الرياح، وفقا لروسيا اليوم.

ويتلقى 14 منهم العلاج حاليا في المستشفيات دون إصابات خطيرة، وفقا لما ذكره يوماكلي.

وصرح يوماكلي بأن البلاد واجهت 11 حريقا كبيرا في الغابات في 23 يوليو وحده، اندلعت تسعة منها خلال النهار.

وترفع هذه الكارثة عدد القتلى في حرائق الغابات التي اندلعت وسط رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة وظروف جافة حتى الآن في البلاد هذا العام، إلى 13.

وأعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن تعازيه قائلا: "علمت ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد 5 من عمال الغابات و5 من المتطوعين من جمعية AKUT في حريق أسكي شهير.. أتقدم بأحر التعازي لأسرهم ولشعبنا".

واندلع الحريق في منطقة سيتغازي في إسكي شهير في 22 يوليو وامتد لاحقا إلى منطقة إحسانية المجاورة في أفيون قره حصار، مما استدعى استجابة واسعة النطاق من فرق الإطفاء البرية والجوية.

ووثقت مقاطع فيديو وصور الحريق الهائل الذي اندلع بالقرب من مدينة إسكي شهير بوسط تركيا.

وتشهد تركيا منذ 20 يوليو الجاري موجة حر شديدة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى ما بين 6 إلى 12 درجة مئوية فوق المعدلات الطبيعية لهذا الموسم، بحسب خبراء الأرصاد الجوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق تركيا تركيا الرئيس التركي حريق غابات في تركيا رجب طيب أردوغان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية
الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)