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فقدوا أثناء السباحة.. العثور على 3 جثث في نهر المسيسيبي بأمريكا

02:25 ص الخميس 24 يوليو 2025

نهر المسيسيبي بأمريكا

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وكالات

عثرت السلطات الأمريكية، على جثث 3 رجال كان قد تم الإبلاغ عن فقدانهم أثناء قيامهم بالصيد والسباحة على ضفة رملية في نهر المسيسيبي بالقرب من مدينة ممفيس بولاية تينيسي.

أفادت شرطة مقاطعة شيلبي، أن فرق البحث والإنقاذ بالتعاون مع وكالات أخرى في منطقة ممفيس، بدأت عمليات البحث مساء الثلاثاء بعد الإبلاغ عن اختفاء الرجال قرب منحدر للقوارب في متنزه "ميمان شيلبي فورست" الحكومي، وفقا لروسيا اليوم.

وشملت عمليات البحث استخدام طائرات وقوارب وأجهزة مسح، لكنها توقفت مساء الثلاثاء بسبب الظلام ثم استؤنفت صباح الأربعاء.

وذكرت إدارة الإطفاء في المقاطعة أن الرجال الثلاثة من أصول لاتينية، وتتراوح أعمارهم بين العشرينات والخمسينات.

وأوضح المسؤولون أن المنطقة أصبحت وجهة متزايدة للشباب والعائلات لممارسة الأنشطة الترفيهية في متنزه شيلبي فورست شمال ممفيس، إلا أن نهر المسيسيبي يشكل خطرا كبيرا بسبب تياراته القوية والعوائق المغمورة كالأغصان والحطام.

ولا تزال السلطات تحقق في ظروف وملابسات الحادث.

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