

وكالات

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده ستواصل دعمها لكافة الجهود الرامية لإحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.

كتب الوزير التركي عبر منصة "إكس" : "سنواصل دعمنا الفاعل لكافة الجهود الهادفة لتحقيق سلام مستدام بين روسيا وأوكرانيا".

أضاف: "بشكل عام، عكست المناقشات نهجاً بناء ومركزا على النتائج، وهو ما يُحمد عليه. تتطلب عملية التفاوض الصبر. فكل إنجاز جديد يقرب الطرفين من السلام. والتقدم المحرز اليوم يشكل خطوة أخرى نحو تعزيز الرغبة المشتركة في حل (النزاع)"، وفقا لروسيا اليوم.

وعُقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا يوم الأربعاء في قصر تشيراجان بإسطنبول واستمرت نحو ساعة.

وكان مصدر قد أفاد بأن رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني أجريا محادثات ثنائية منفردة.

وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، وضم أيضا نائب وزير الخارجية ميخائيل جالوزين، ورئيس الاستخبارات العسكرية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيجور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.

وفي أعقاب مفاوضات الأربعاء، صرح ميدينسكي، أن كافة الاتفاقيات الإنسانية من الجولة الثانية من المفاوضات الروسية-الأوكرانية قد نُفذت، حيث أعادت روسيا لأوكرانيا أكثر من 7 آلاف جثة لجنود أوكرانيين قتلى، وعرضت تسليم 3 آلاف جثة إضافية.

أشار إلى اكتمال التبادل الثاني غير المسبوق للأسرى بين الجانبين بحوالي 1200 أسير من كل طرف، مع عرض روسي بتبادل 1200 أسير إضافي من كل جانب.

وأكد ميدينسكي استمرار عمليات التبادل الصحي غير المحدودة للجرحى والمرضى على خطوط المواجهة، كما اقترحت روسيا تشكيل ثلاث مجموعات عمل تعقد اجتماعاتها عبر الإنترنت.

ولفت إلى أن مواقف الطرفين من مسودات مذكرات التسوية لا تزال متباعدة للغاية، مؤكدا أن أي لقاء بين قادة روسيا وأوكرانيا يجب أن "يضع النقطة النهائية".