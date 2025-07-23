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الصحة العالمية تحذر من ارتفاع حاد في وفيات سوء التغذية بغزة

11:09 م الأربعاء 23 يوليو 2025

منظمة الصحة العالمية

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جنيف - (د ب أ)

حذرت منظمة الصحة العالمية من مغبة وقوع أزمة جوع مميتة في قطاع غزة، حيث شدد مديرها العام، اليوم الأربعاء، على أن المجاعة تعد "قاتلا آخر" يهدد حياة المدنيين، الذين ينقلون روايات عن أوضاع مروعة في القطاع الساحلي.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس في جنيف: "إن السكان البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة المحاصرون في منطقة الحرب في غزة، يواجهون قاتلا آخر يضاف إلى القنابل والرصاص: إنه الجوع".

وأضاف: "نشهد يوميا ارتفاعا متزايدا في الوفيات المرتبطة بسوء التغذية".

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه: "منذ 17 يوليو، أصبحت مراكز علاج سوء التغذية بالغ الحدة ممتلئة ولا تتوفر فيها إمدادات كافية للتغذية الطارئة"، مضيفا أن المنظمة وثقت حتى الآن وفاة 21 طفلا دون سن الخامسة هذا العام بسبب سوء التغذية.

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي فإن "نحو شخص واحد من بين كل ثلاثة في غزة لا يأكل لعدة أيام".

وأصدرت أكثر من 100 منظمة إغاثية وحقوقية، يوم الأربعاء، نداء مشتركا تطالب فيه بالسماح بالوصول إلى الأشخاص الذين يعانون من الجوع في قطاع غزة.

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منظمة الصحة العالمية قطاع غزة المجاعة في قطاع غزة تيدروس أدهانوم الحرب في غزة
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