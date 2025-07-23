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روسيا تقترح على أوكرانيا تشكيل فرق عمل للتواصل عبر الإنترنت

11:02 م الأربعاء 23 يوليو 2025

فلاديمير ميدينسكي رئيس وفد التفاوض الروسي

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وكالات

أعلن رئيس الوفد الروسي بمحادثات إسطنبول فلاديمير ميدينسكي، تنفيذ جميع الاتفاقيات الإنسانية.

وأوضح ميدينسكي، أن الوفد الروسي اتفق مع الجانب الأوكراني على تبادل للأسرى وجثامين القتلى، مشيرا إلى أنه اقترح على أوكرانيا تشكيل 3 فرق عمل للتواصل عبر الإنترنت.

ولفت ميدينسكي، إلى أنه لم يتم تحديد فترة زمنية لعملية التبادل مع الجانب الأوكراني نظرا لبعض الإشكالات الفنية، موضحا أن الجانبين اتفقا على إجراء جولة محادثات أخرى بشأن تبادل الأسرى.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال، إن كييف حققت تقدما في قضية تبادل الأسرى مع الجانب الروسي، معربا عن امتنانه للشركاء الذين ساندوا جهود السلام خاصة تركيا.

وطالب شميهال، الجانب الروسي بإظهار مقاربة بناءة من أجل تحقيق السلام، مضيفا "يمكننا إعداد أجندة من أجل لقاء يجمع زيلينسكي وبوتين قريبا".

وأوضح شميهال، أن الوفدين الأوكراني اتفق على تبادل 120 أسيرا مع الجانب الروسي، مؤكدا استعداد كييف لوقف إطلاق النار لكن الجانب الروسي هو من لا يوافق عليه.

وأشار وزير الدفاع الأوكراني، إلى أن أولوية كييف وقف إطلاق النار وتنظيم لقاء يجمع الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.

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فلاديمير ميدينسكي الوفد الروسي بمحادثات إسطنبول تبادل للأسرى وجثامين القتلى بين روسيا وأوكرانيا
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