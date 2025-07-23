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البيت الأبيض: أوباما وإدارته تآمروا لإحباط فوز ترامب بانتخابات 2016

10:21 م الأربعاء 23 يوليه 2025

كارولين ليفيت

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وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء، إن مديرة إدارة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد لديها أدلة تشير إلى أن الرئيس الأسبق باراك أوباما وأعضاء إدارته تآمروا لإحباط فوز الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2016.

وأشارت ليفيت، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يتم حساب كل من شارك في الخديعة التي استهدفت الشعب الأمريكي، موضحة أن العديد من الديمقراطيين قالوا إن ترامب متواطئ مع روسيا رغم علمهم بكذب الادعاءات.

وأكدت ليفيت، أن الديمقراطيين خذلوا الشعب الأمريكي ويجب محاسبتهم على نشر الأكاذيب ضد الرئيس ترامب، مضيفة "الديمقراطيون ينشرون الأكاذيب والتقارير أكدت عدم صحتها".

وأوضحت ليفيت، أن من كان يريد نشر الفوضى في البلاد خلال عام 2016 هي الاستخبارات الوطنية بتقييماتها المفبركة.

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