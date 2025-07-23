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مروحية إيرانية تعترض مدمّرة أمريكية في بحر عمان

08:40 م الأربعاء 23 يوليه 2025

مروحية إيرانية تعترض مدمرة أمريكية في بحر عمان

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وكالات

قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الأربعاء، إن مروحية تابعة للحرس الثوري اعترضت مدمّرة أمريكية حاولت الدخول إلى المياه الإقليمية الإيرانية في بحر عمان صباح اليوم.

وأشارت الوكالة، إلى أن المروحية التابعة لفريق الطيران البحري أقلعت من المنطقة الثالثة "نبوت"، بعد الإبلاغ عن محاولة المدمرة الأمريكية "دي دي جي فيتز جيرالد" الاقتراب من المياه الإقليمية الإيرانية.

وأوضحت، أن المروحية حذّرت المدمرة الأمريكية من الاقتراب من المياه الإيرانية وطالبتها بالابتعاد.

ووفقا لـ"تسنيم"، ردت البارجة الأمريكية بالتهديد باستهداف المروحية الإيرانية، وطالبتها بمغادرة المنطقة، غير أن الطيار واصل مهمته وجدد تحذيره للمدمرة.

وبعد تهديدات متكررة من المدمرة الأمريكية، أصدرت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، بيانا أكدت فيه أن المروحية تحت التغطية الكاملة لأنظمتها، داعية البارجة إلى تغيير مسارها البحري نحو الجنوب.

وذكرت الوكالة، أن المدمرة الأمريكية خضعت في النهاية لتحذيرات الطاقم الجوي ومنظومة الدفاع الإيرانية، لتبتعد عن المياه الإقليمية.

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