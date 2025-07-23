رويترز: البرازيل ستنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي

وكالات

قالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدر لها، إن البرازيل أعلنت رسميًا انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي (ICJ)،

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت العريضة ضد إسرائيل، والتي تم النظر فيها، عام 2024 بعد حرب غزة، متهمةً إياها بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في القطاع.

وإضافة إلى البرازيل الآن، انضمت إلى جنوب أفريقيا في الدعوى دول عدة بينها كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.