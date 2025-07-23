إعلان

ترامب يحدد شرطًا لخفض التعريفات الجمركية ويتوعد برفع قيمتها

05:25 م الأربعاء 23 يوليه 2025

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه لن يقوم بخفض التعريفات الجمركية إلا إذا قامت الدول الأخرى بفتح أسواقها أمام الولايات المتحدة، بل هدد برفع نسبة الرسوم الجمركية "إلى حد كبير".

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، إنه: "لن أخفض التعريفات الجمركية إلا إذا وافقت دولة ما على فتح أسواقها. وإذا لم يحدث ذلك، فسوف أرفع التعريفات الجمركية إلى حد كبير! أسواق اليابان مفتوحة الآن (لأول مرة على الإطلاق!). سوف تزدهر الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف ترامب في منشور آخر: "كما وافقت إندونيسيا، لأول مرة على الإطلاق، على فتح أسواقها بالكامل أمام الولايات المتحدة الأمريكية. هذا كبير!!! أعمالنا سوف تجني ثروة. وكذلك اليابان".

وأوضح ترامب: "تذكروا أن اليابان تفتح سوقها لأول مرة على الإطلاق أمام الولايات المتحدة، حتى أمام السيارات وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات وكل شيء آخر، حتى الزراعة والأرز، وهو ما كان دائمًا أمرًا محظورًا تمامًا. قد تكون السوق المفتوحة في اليابان عامل ربح كبير مثل التعريفات الجمركية نفسها، ولكن لم يتم الحصول عليها إلا بفضل قوة التعريفات الجمركية. كما وافقوا على شراء معدات عسكرية ومعدات أخرى بقيمة مليارات الدولارات، ومنحنا 90% من 550 مليار دولار – وأكثر".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب خفض التعريفات الجمركية الولايات المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)