ترامب يحدد شرطًا لخفض التعريفات الجمركية ويتوعد برفع قيمتها

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه لن يقوم بخفض التعريفات الجمركية إلا إذا قامت الدول الأخرى بفتح أسواقها أمام الولايات المتحدة، بل هدد برفع نسبة الرسوم الجمركية "إلى حد كبير".

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، إنه: "لن أخفض التعريفات الجمركية إلا إذا وافقت دولة ما على فتح أسواقها. وإذا لم يحدث ذلك، فسوف أرفع التعريفات الجمركية إلى حد كبير! أسواق اليابان مفتوحة الآن (لأول مرة على الإطلاق!). سوف تزدهر الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف ترامب في منشور آخر: "كما وافقت إندونيسيا، لأول مرة على الإطلاق، على فتح أسواقها بالكامل أمام الولايات المتحدة الأمريكية. هذا كبير!!! أعمالنا سوف تجني ثروة. وكذلك اليابان".

وأوضح ترامب: "تذكروا أن اليابان تفتح سوقها لأول مرة على الإطلاق أمام الولايات المتحدة، حتى أمام السيارات وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات وكل شيء آخر، حتى الزراعة والأرز، وهو ما كان دائمًا أمرًا محظورًا تمامًا. قد تكون السوق المفتوحة في اليابان عامل ربح كبير مثل التعريفات الجمركية نفسها، ولكن لم يتم الحصول عليها إلا بفضل قوة التعريفات الجمركية. كما وافقوا على شراء معدات عسكرية ومعدات أخرى بقيمة مليارات الدولارات، ومنحنا 90% من 550 مليار دولار – وأكثر".