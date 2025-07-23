(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استكمال تحقيقاته في حادثة استهداف كنيسة "العائلة المقدسة" في مدينة غزة شمالي القطاع، التي وقعت الخميس الماضي، زاعمًا أن الضربة التي استهدفت الكنيسة جاءت نتيجة "انحراف غير مقصود في إطلاق النار".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان أن التحقيق خلص إلى أن "القصف أصاب الكنيسة عن طريق الخطأ"، مضيفًا أن القيادة العسكرية أجرت تعديلات على أنظمة الاستهداف بهدف تحسين دقة الضربات، إلى جانب إصدار تعليمات جديدة بشأن تنفيذ عمليات قصف قرب المواقع الدينية والملاجئ والأهداف الحساسة.

وتُعد كنيسة العائلة المقدسة هي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة، وأسفر القصف عن إصابة كاهن الرعية الأب جابرييل رومانيلي، إلى جانب عدد من الأشخاص بينهم أطفال الذين كانوا يحتمون داخل الكنيسة.