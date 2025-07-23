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وفد المفاوضات الإسرائيلي في قطر: رد حماس "مخيب للآمال"

04:17 م الأربعاء 23 يوليو 2025

اسرائيل وقطر

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(وكالات)

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن وفد المفاوضات الإسرائيلي أُبلغ أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضت الإطار المقترح لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مضيفة شروطًا جديدة وصفتها الأطراف الوسيطة بحسب زعم الصحيفة بأنها "تعجيزية"، ما أعاد المفاوضات إلى نقطة حرجة.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن المعلومات التي تلقاها الوزراء الإسرائيليون الأربعاء، أكدت أن الرد الذي قدمته حماس لم يلب الحد الأدنى من التوقعات، بل شكّل – بحسب وصف مسؤولين – تراجعًا عن التفاؤل الذي ساد الأوساط السياسية خلال الأيام الماضية.

وقالت الصحيفة العبرية، نقلا عن مصادر شاركت في الإحاطة الحكومية إن "حماس ما تزال تفرض شرطا تعجيزية"، ما دفع الوسطاء – وعلى رأسهم قطر ومصر – إلى دعوة الحركة لمراجعة ردها تمهيدًا لاستئناف المسار التفاوضي.

ورغم ذلك، قرر الفريق الإسرائيلي المفاوض البقاء في الدوحة لمواصلة المحادثات، على أمل أن تعود حماس بمقترحات "أكثر واقعية"، بحسب ما نقل عن مصدر قال: "إذا تحسّن الرد بشكل جوهري، فستُفتح نافذة للتقدم".

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إسرائيل وفد المفاوضات الإسرائيلي قطر حركة حماس
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