توقيف 25 سوريًّا في جبل لبنان

بيروت - (د ب أ)

أوقفت وحدة من الجيش اللبناني 25 سوريًّا في بلدة كفرسلوان في جبل لبنان لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء ، إن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في بلدة كفرسلوان – بعبدا، وأوقفت 25 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".

ووفق البيان ، بوشر "التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".