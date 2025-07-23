توقيف 25 سوريًّا في جبل لبنان
03:58 م الأربعاء 23 يوليو 2025
بيروت - (د ب أ)
أوقفت وحدة من الجيش اللبناني 25 سوريًّا في بلدة كفرسلوان في جبل لبنان لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
وقالت قيادة الجيش اللبناني ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء ، إن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في بلدة كفرسلوان – بعبدا، وأوقفت 25 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".
ووفق البيان ، بوشر "التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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