مشروع قانون أمريكي لتخليد اسم ميلانيا ترامب

وكالات

طرح أعضاء في الحزب الجمهوري مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي يقضي بتغيير اسم دار الأوبرا الشهيرة في مركز "جون إف. كينيدي" للفنون الأدائية لتُصبح "دار الأوبرا للسيدة الأولى ميلانيا ترامب".

وجاء هذا المقترح ضمن تعديل أُدرج على مشروع الميزانية السنوية لإدارة الشؤون الداخلية والبيئة في مجلس النواب، حيث صوّت لصالحه 33 عضواً مقابل 25، وجاءت الموافقة من الجمهوريين في لجنة الاعتمادات، الثلاثاء الماضي.

وتأتي الخطوة بعد أشهر من قرار الرئيس دونالد ترامب إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الفني العريق، وتعيين نفسه رئيساً له، في خطوة غير مسبوقة اعتُبرت مسيسة للمؤسسة الثقافية، التي وصفها ترامب بـ"المتطرفة" في توجهاتها.

وفي سابقة لافتة، كانت ميلانيا ترامب قد امتنعت خلال فترة رئاسة زوجها الأولى عن حضور حفلات تكريم مركز كينيدي السنوية، وهو تقليد تحرص عليه السيدة الأولى عادة، لكنها ظهرت إلى جانب ترامب الشهر الماضي في افتتاح عرض مسرحية "البؤساء" بالمركز ذاته.

وتُعد دار الأوبرا المعنية ثاني أكبر مسارح المركز، وتضم أكثر من 2300 مقعد، وهي واحدة من أبرز وجهات العروض الفنية في الولايات المتحدة، وقد استضافت على مدار عقود أشهر فرق الأوبرا والباليه العالمية، وشهدت العديد من الفعاليات الفنية البارزة.