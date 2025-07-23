إعلان

مشروع قانون أمريكي لتخليد اسم ميلانيا ترامب

03:42 م الأربعاء 23 يوليه 2025

ميلانيا ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

طرح أعضاء في الحزب الجمهوري مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي يقضي بتغيير اسم دار الأوبرا الشهيرة في مركز "جون إف. كينيدي" للفنون الأدائية لتُصبح "دار الأوبرا للسيدة الأولى ميلانيا ترامب".

وجاء هذا المقترح ضمن تعديل أُدرج على مشروع الميزانية السنوية لإدارة الشؤون الداخلية والبيئة في مجلس النواب، حيث صوّت لصالحه 33 عضواً مقابل 25، وجاءت الموافقة من الجمهوريين في لجنة الاعتمادات، الثلاثاء الماضي.

وتأتي الخطوة بعد أشهر من قرار الرئيس دونالد ترامب إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الفني العريق، وتعيين نفسه رئيساً له، في خطوة غير مسبوقة اعتُبرت مسيسة للمؤسسة الثقافية، التي وصفها ترامب بـ"المتطرفة" في توجهاتها.

وفي سابقة لافتة، كانت ميلانيا ترامب قد امتنعت خلال فترة رئاسة زوجها الأولى عن حضور حفلات تكريم مركز كينيدي السنوية، وهو تقليد تحرص عليه السيدة الأولى عادة، لكنها ظهرت إلى جانب ترامب الشهر الماضي في افتتاح عرض مسرحية "البؤساء" بالمركز ذاته.

وتُعد دار الأوبرا المعنية ثاني أكبر مسارح المركز، وتضم أكثر من 2300 مقعد، وهي واحدة من أبرز وجهات العروض الفنية في الولايات المتحدة، وقد استضافت على مدار عقود أشهر فرق الأوبرا والباليه العالمية، وشهدت العديد من الفعاليات الفنية البارزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميلانيا ترامب الكونغرس الأمريكي جون إف. كينيدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)