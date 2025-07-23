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فرنسا تدعو إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

02:48 م الأربعاء 23 يوليو 2025

فرنسا وإسرائيل

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وكالات

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الوضع في غزة نتيجة الحصار الذي تفرضه إسرائيل.


وأدانت الخارجية الفرنسية إطلاق القوات الإسرائيلية النار على الذين يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية في غزة.


ودعت الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى الامتثال للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.


ويعاني قطاع غزة من مجاعة حقيقية نتيجة إغلاق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إليه لمنع إدخال المساعدات الإنسانية، ما أسفر عن وفاة 111 فلسطيني بسبب سوء التغذية ونقص الإمدادات.

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فرنسا إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة وزارة الخارجية الفرنسية
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