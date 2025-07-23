ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين بغزة إلى 231

وكالات

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 231 بعد استشهاد تامر الزعانين وولاء الجعبري.

وأدان المكتب الإعلامي بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، محملًا الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة المسؤولية عنها.

واليوم الأربعاء، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بغزة، باستشهاد الصحفية الفلسطينية ولاء الجعبري و5 من أطفالها في غارة إسرائيلية على حي تل الهوى بمدينة غزة وسط قطاع غزة.







