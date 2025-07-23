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عنصر أمن أمريكي بمراكز مساعدات بالقطاع: حراس أمن أمريكيون أطلقوا النار على الفلسطينيين

11:54 ص الأربعاء 23 يوليه 2025

الفلسطينيين

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وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن عنصر أمن أمريكي بمراكز مساعدات بقطاع غزة، أن الموظفون عاملوا سكان غزة بشكل سيئ وعرضوهم للخطر.

وقال عنصر الأمن، إن حراس أمن أمريكيون أطلقوا النار على الفلسطينيين أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات من مراكز التوزيع بقطاع غزة.

وذكر أنه قرر وقف العمل بسبب سلوك حراس الأمن، مشددًا على أنه يجب وضع حد لما يجري في مراكز توزيع المساعدات.

وتستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1000 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

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