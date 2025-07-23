اعتقالات خلال مظاهرات منددة بحرب تجويع غزة في واشنطن ونيويورك



وكالات

شهد محيط وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن، فجر اليوم الأربعاء، تظاهرات تطالب بإنهاء المجاعة في غزة والاحتجاج على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على سكان القطاع الفلسطيني.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 كان الكثير من الناشطين في الولايات المتحدة يحاولون لفت الانتباه لما يحدث في قطاع غزة من إبادة وفظائع وانتهاكات إسرائيلية، إلا أن الاهتمام والغضب مما تفعله إسرائيل بدأ يتزايد مع حرب التجويع الأخيرة خلال الأيام الماضية، وتعالت الأصوات التي تطالب بوقف العدوان وإدخال المساعدات وزيادة كمياتها.

ومظاهرة اليوم في واشنطن والتي شارك فيها العشرات تطالب بوقف الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات ووقف حرب الإبادة، كما يتهم المتظاهرون إسرائيل بخرق القانون الدولي ويتهمون رئيس وزراء الاحتلال بخرق القانون الدولي والقيام بانتهاكات جماعية ضد الفلسطينيين .

وحمل المتظاهرون أوان فارغة وقاموا بقرعها في إشارة لما يتم من خلال حملات التجويع التي تمارسها إسرائيل في غزة تجاه 2 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل عبارة "عار على إسرائيل" ورددوا هتافات منددة بها، مطالبين بإدخال المساعدات المكدسة على المعابر فيما يدل على قرار سياسي بتجويع.



واعتقلت الشرطة الأمريكية شخصين على الأقل من بين المتظاهرين وتم اقتيادهما إلى سيارات الشرطة قرب مكان التظاهرة، بهدف الضغط على المتظاهرين وتخويف من يفكر في المشاركة والانضمام للاحتجاجات.

وانخفضت الأعداد بعد عمليتي الاعتقال، فهناك من يريد المشاركة لكنه يخشى التعرض للاعتقال، وفقا للغد.