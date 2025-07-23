المتحدثة باسم البيت الأبيض تنصح عائلة جو بايدن بالصمت

وكالات

نصحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، عائلة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بالصمت.

قالت ليفيت: "أعتقد أن هانتر وعائلته الإجرامية بأكملها بحاجة إلى إعادة النظر في أنفسهم وإدراك مدى خذلانهم لبلدنا".

أضافت: "عليهم العودة إلى بيوتهم والصمت، لأنهم منفصلون تماما عن الواقع الذي تعيشه الغالبية العظمى من مواطنينا"، وفقا لروسيا اليوم.

كانت قد انتشرت مقابلة مطولة لهانتر بايدن على "يوتيوب"، انتقد فيها بشدة المواطنين المستائين من الهجرة غير الشرعية.

ورد البيت الأبيض بحدة على انتقادات هانتر بايدن لسياسة الهجرة التي تنتهجها إدارة ترامب، فأشار إلى أن نجل الرئيس السابق كان ببساطة غير راض عن تشديد الرقابة على استيراد المخدرات إلى البلاد.

ويعد هانتر بايدن أول ابن رئيس أمريكي في السلطة يواجه تهما جنائية، ووُجهت إليه تهمتان بالتهرب الضريبي المتعمد، ووفقا للائحة الاتهام، فقد أنفق مبالغ طائلة على المخدرات.

كما يُتهم بايدن الابن بحيازة مسدس كولت بشكل غير مرخص خلال فترة كان فيها وفقا للمحققين مدمنا للمخدرات.