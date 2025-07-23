

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن إصابة ضابط ومقاتلين اثنين من سلاح الهندسة القتالية، أحدهم بجروح خطيرة والآخر متوسطة، إثر انفجار عبوة ناسفة في جنوب قطاع غزة.

وفي هجوم منفصل، أُصيب جندي من لواء جولاني بجروح خطيرة خلال اشتباك في وسط القطاع، بحسب بيان المتحدث العسكري، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح الجيش أن الجرحى تلقوا الإسعافات الأولية وتم إجلاؤهم من مناطق الاشتباك، وأنه قد تم إبلاغ عائلاتهم.

وأضاف أن ضابط تكنولوجيا وصيانة في دورية جولاني أصيب بجروح بالغة خلال معركة دارت في وسط القطاع.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل الرائد (احتياط) فلاديمير لوزا، والذي كان يخدم في الكتيبة 7020 التابعة للواء الخامس، خلال عملية عسكرية في جنوب قطاع غزة.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس"، عن تنفيذ سلسلة عمليات ضد القوات الإسرائيلية. وذكرت في بيانات منفصلة أنها استهدفت ناقلتي جند ودبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" في منطقة الجعفراوي ومفترق أبو هولي جنوب شرق مدينة دير البلح.

وأشارت إلى تنفيذ قصف صاروخي لمنشأة قيادة وسيطرة جنوب غرب رفح باستخدام راجمات "رجوم" محلية الصنع.

في المقابل، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن تفجير حقل ألغام باستخدام عبوات "ثاقب" في ممر إجباري للآليات الإسرائيلية شرق مخيم جباليا.

وقالت في بيان إنها رصدت عمليات إجلاء جوي للقتلى والجرحى الإسرائيليين في أعقاب الانفجار.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار المعارك العنيفة في مناطق متعددة من قطاع غزة، وسط تصعيد متواصل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية ضمن عملية "طوفان الأقصى".