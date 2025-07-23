

وكالات

انتقد هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا: "إن اليهود أصبحوا أقل أمانا عالميا بسبب سياساته".

وأشار بايدن في حديثه إلى ردود الفعل العالمية "المعادية لليهود"، وربطها بقيادة نتنياهو قائلا: "ما يحدث هو أن اليهود في جميع أنحاء العالم يُعتبرون ذوي صلة بالأفعال المروعة لنتنياهو".

وأضاف: "الناس يربطون جميع اليهود بأفعال نتنياهو، وهذه مشكلة"، مؤكدا أن العديد من اليهود، خاصة خارج إسرائيل، لا يؤيدون سياسات نتنياهو لكنهم يتعرضون للاستهداف رغم ذلك، وفقا لروسيا اليوم.

وتساءل بايدن عن فشل إسرائيل في التصدي لهجوم 7 أكتوبر رغم امتلاكها معلومات استخبارية مسبقة: "إذا كان الموساد يمتلك خطط دفاع ضد هجوم 7 أكتوبر قبل عام من حدوثه، فلماذا لم يكن مستعدا؟ لماذا لم يكن هناك جنود في جنوب إسرائيل حيث وقعت الهجمات لمدة تصل إلى 7-12 ساعة؟".

وانتقد الرد العسكري الإسرائيلي، قائلا: "إن قصف غزة لن يؤدي إلى سوى استمرار العنف: "بغض النظر عما تفعله، إلا إذا قتلت كل شخص في غزة الآن، سيكون هناك جيل بعد جيل سيطارد إسرائيل والولايات المتحدة مطاردة مبررة".

ووصف فكرة قصف غزة لإخضاعها بأنها غير مجدية، مستشهدا بتصريح دونالد ترامب الساخر عن تحويلها إلى ملعب جولف.

كما اتهم نتنياهو باستغلال التهديد الإيراني كأداة سياسية، قائلا: "نتنياهو كان مخطئا في كل مرة، إنه الفتى الذي ادعى وجود ذئب (إنذار كاذب)، ويوما ما سيأتي الذئب الحقيقي"، مشيرا إلى تحذيرات نتنياهو المتكررة بشأن التهديد النووي الإيراني منذ عام 1996.

وانتقد بايدن إهمال نتنياهو لقضية الأسرى، قائلا: "لم يقل كلمة واحدة عن الرهائن الذين يرفض التفاوض للإفراج عنهم"، بينما يركز على أمور شخصية مثل حفل زفاف ابنه الملغى، واصفا إياه بـ"الوحش".

وأكد بايدن، أن انتقاداته موجهة لنتنياهو وليس لدولة إسرائيل، قائلا: "أنا أؤيد إسرائيل، وأؤيد بالتأكيد زوجتي اليهودية وابني اليهودي، وأؤمن بحق دولة إسرائيل في الوجود بسلام وازدهار".

ورفض فكرة الترحيل الجماعي للفلسطينيين واصفا إياها بغير الواقعية، وصرح قائلا: "لا يوجد شريك إقليمي واحد قادر على التعامل مع الترحيل الجماعي للفلسطينيين - مصر، الأردن، سوريا، لا أحد منهم سيقبل بوجود هؤلاء السكان".

ثم استشهد بايدن بلبنان كمثال على العواقب الطويلة المدى لتهجير اللاجئين الفلسطينيين، إذ قال: "لقد زعزعت تجربة لبنان مع اللاجئين الفلسطينيين استقراره تماما، استقر اللاجئون الفلسطينيون في بيروت، ولم تعد بيروت كما كانت في أي وقت مضى. لم يعد لبنان كما كان في أي وقت مضى".

وأضاف "لدينا وضع يريد فيه الجميع حماية الفلسطينيين، ولكن لا أحد يريد أن يأخذ الفلسطينيين إليه".

ورغم انتقاداته، كرر بايدن دعمه لحل الدولتين. وقال: "أنا مؤمن إيمانا راسخا بحق دولة إسرائيل في الوجود، لكنني مؤمن أيضا بحق دولة فلسطين في الوجود. حل الدولتين هو السبيل الواقعي الوحيد للمضي قدما".