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بعد الوصول لاتفاق.. ترامب: اليابان ستنفتح على التجارة بما في ذلك السيارات والأرز

03:02 ص الأربعاء 23 يوليه 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاقية تجارية مع اليابان، قال إنها ستؤدي إلى استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة ودفع رسوم جمركية بنسبة 15%.

وقال ترامب في منشور على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "لقد أبرمنا لتوّنا اتّفاقية ضخمة مع اليابان، ربّما تكون أكبر اتفاقية على الإطلاق".

وأشار ترامب إلى أنّه بموجب هذه الاتفاقية "ستستثمر اليابان، بتوجيه مني، 550 مليار دولار في الولايات المتّحدة التي ستحصل على 90% من الأرباح".

وقال إن اليابان ستنفتح على التجارة، بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز وبعض المنتجات الزراعية.

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