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7 شهداء إثر استهداف شقة سكنية في منطقة تل الهوا غرب قطاع غزة

02:18 ص الأربعاء 23 يوليو 2025

قصف إسرائيلي - أرشيفية

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل إثر استهداف إسرائيلي لشقة سكنية في منطقة تل الهوا غرب مدينة غزة، وفقا لسكاي نيوز.

ويتوجه ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط فيما تحاول الولايات المتحدة مجددا التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وهو ما يمثل انفراجة أفلتت من الإدارة على مدى شهور وحتى الآن في ظل تردي الأوضاع في غزة.

وشهدت غزة أكثر يوم يسقط فيه شهداء من منتظري المساعدات في أكثر من 21 شهرا من الحرب، حيث لقى 85 فلسطينيا على الأقل حتفهم أثناء محاولتهم الوصول للغذاء الأحد.

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