الأسبوع الماضي.. واشنطن تؤكد مقتل مواطن أمريكي درزي في سوريا



وكالات

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مقتل مواطن أمريكي من الطائفة الدرزية الأسبوع الماضي في محافظة السويداء.

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس مقتل حسام سرايا، مضيفة أن الولايات المتحدة تُقدم مساعدة قنصلية للعائلة، بحسب روسيا اليوم.

ورفضت المتحدثة الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

كانت قناة "إيه بي سي نيوز" قد ذكرت في وقت سابق، أن أصدقاء وعائلة سرايا، وهو مواطن أمريكي من أصل سوري، أكدوا أنه وأقارب آخرين كانوا من بين من شوهدوا في مقطع مصور يُقتلون رميا بالرصاص.

وفي وقت سابق، نقلت قناة "الإخبارية السورية" عن مصدر أمني أن اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء يجري تطبيقه في معظم مناطق المحافظة، ولم يتم تسجيل أي خروقات.

وأشار المصدر إلى أن الخطوة التالية ستكون تنفيذ تهدئة شاملة لإعادة الاستقرار لعموم المحافظة مع العمل على تبادل المعتقلين من الطرفين.

وأضاف: "التهدئة ستتيح للحكومة العمل على إعادة مظاهر الحياة والخدمات في المحافظة وعودة العوائل التي خرجت منها".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء حيز التنفيذ مع إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع عن التوصل إليه فجر السبت الماضي ليضع حدا للاشتباكات الدامية بين عشائر البدو والدروز.