أمريكا: مهلة الـ50 يومًا التي حددها ترامب بشأن أوكرانيا غير محددة



وكالات

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن مهلة الـ50 يوما التي حددها الرئيس دونالد ترامب لإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا غير محددة.

وأشارت إلى أن واشنطن قد تخلص إلى وجود تقدم في التسوية الأوكرانية قبل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبالغة 50 يوما، وفقا لروسيا اليوم.

ولم تقدم إجابة مباشرة على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستخلاص أي نتائج بعد مرور أسبوع واحد فقط على إعلان ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 100% تقريبا على روسيا وشركائها التجاريين، إذا لم تتمكن موسكو وواشنطن من التوصل إلى اتفاق حول التسوية في أوكرانيا خلال 50 يوما.

وقالت بروس: "أحذر من أنه عندما يحدد الرئيس فترة زمنية أو نافذة [زمنية]، فقد يشير ذلك إلى أي مرحلة ضمن تلك الفترة".

وأضافت: "إذا كانت هناك مفاوضات جادة وكانت العملية تسير قدما، فقد يتغير كل شيء بسرعة. بعد يومين من تحديد الإطار الزمني، قد يتغير كل شيء بسبب المفاوضات".

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن الأمر "لا يتعلق" بموعد ثابت يجب بحلوله تسوية الأزمة وفقا للموقف الأمريكي.

وفي 14 يوليو، أعلن ترامب قراره مواصلة تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف إذا قامت أوروبا بدفع ثمن هذه الشحنات. وسيتولى حلف الناتو تنسيق هذه العملية.

كما أفاد الرئيس بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% تقريبا على روسيا وشركائها التجاريين إذا لم تتمكن موسكو وواشنطن من التوصل إلى اتفاق حول التسوية في أوكرانيا خلال 50 يوما.

ولاحقا، أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستحث حلفاءها الأوروبيين على اتباع مثال واشنطن في حال فرضها رسوماً بنسبة 100% على مشتري النفط الروسي.