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أمريكا تسعى لتمديد الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية مع الصين

12:15 ص الأربعاء 23 يوليه 2025

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

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واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ترغب في مناقشة تمديد الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية مع الصين.

وذكر بيسينت في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" الأمريكية: "سأكون في ستوكهولم يومي الإثنين والثلاثاء مع نظرائي الصينيين، وسأعمل على ما يمكن أن يكون تمديدا، وحينها أعتقد أن التجارة مع الصين في حالة جيدة للغاية".

ومن المقرر أن ينتهي الموعد النهائي في 12 أغسطس، حيث كان من المقرر أن يتم خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما للسماح بالمفاوضات بين الدولتين.

وكان الرئيس دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية العقابية على الواردات الأمريكية من الصين في عدة خطوات إلى 145 %، وردت بكين، بدورها، برسوم مضادة بنسبة 125 % وفرضت قيودا على صادرات المعادن الأرضية النادرة المهمة للصناعة.

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