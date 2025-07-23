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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نريد وقف قتل الأطفال بغزة وإنقاذ من تبقى منهم

12:00 ص الأربعاء 23 يوليو 2025

رياض منصور

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وكالات

طالب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالانتقال من بيانات الإدانة لخطوات عملية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي المجرم لوقف حرب الإبادة.

وشدد منصور في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية والتصدي للتهجير القسري الذي تمارسه إسرائيل، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد لديه ضمير أو إنسانية أن يدعم ما تقوم به إسرائيل في غزة.

وأضاف منصور: "نريد وقف قتل الأطفال الأبرياء في غزة على يد الاحتلال وإنقاذ من تبقى منهم"، معربا عن ترحيبه بجهود الوسطاء في مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق لإيقاف الحرب.

وأكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، على أن "فكرة تهجير الفلسطينيين مرفوضة من المجتمع الدولي وسنتصدى لها".

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