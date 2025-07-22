إعلان

واشنطن محذّرة: سوريا قد تواجه سيناريو أسوأ مما حدث في ليبيا وأفغانستان

11:36 م الثلاثاء 22 يوليو 2025

المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، الثلاثاء، إن القوات السورية لم تدخل السويداء والفظائع هناك ليست من فعل قوات الحكومة.

وأكد باراك، أن المخاطر بسوريا مرتفعة في ظل عدم وجود بديل للحكومة الحالية قابل للتطبيق، موضحا أنه "لا خطة بديلة وإذا فشلت الحكومة السورية فهناك من يحاول إسقاطها عمدا لكن السؤال لماذا".

وأوضح باراك، أن سوريا معرضة لأن تواجه سيناريو كارثي مثلما حدث في ليبيا وأفغانستان أو أسوأ من ذلك، مضيفا "رسالتي لإسرائيل هي فتح حوار لتخفيف مخاوفها من القيادة السنية الجديدة في سوريا.

وأشار باراك، إلى أنه بإمكان واشنطن لعب دور الوسيط النزيه للمساعدة في معالجة أي مخاوف إسرائيلية من النظام السوري، لافتا إلى أن واشنطن لا تملي شكل النظام السياسي السوري باستثناء تأكيد ضرورة الاستقرار والوحدة والعدالة والشمول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توماس باراك المبعوث الأمريكي إلى سوريا سوريا تواجه سيناريو ما حدث في ليبيا القوات السورية السويداء واشنطن تحذر سوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)