واشنطن محذّرة: سوريا قد تواجه سيناريو أسوأ مما حدث في ليبيا وأفغانستان

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، الثلاثاء، إن القوات السورية لم تدخل السويداء والفظائع هناك ليست من فعل قوات الحكومة.

وأكد باراك، أن المخاطر بسوريا مرتفعة في ظل عدم وجود بديل للحكومة الحالية قابل للتطبيق، موضحا أنه "لا خطة بديلة وإذا فشلت الحكومة السورية فهناك من يحاول إسقاطها عمدا لكن السؤال لماذا".

وأوضح باراك، أن سوريا معرضة لأن تواجه سيناريو كارثي مثلما حدث في ليبيا وأفغانستان أو أسوأ من ذلك، مضيفا "رسالتي لإسرائيل هي فتح حوار لتخفيف مخاوفها من القيادة السنية الجديدة في سوريا.

وأشار باراك، إلى أنه بإمكان واشنطن لعب دور الوسيط النزيه للمساعدة في معالجة أي مخاوف إسرائيلية من النظام السوري، لافتا إلى أن واشنطن لا تملي شكل النظام السياسي السوري باستثناء تأكيد ضرورة الاستقرار والوحدة والعدالة والشمول.