العراق.. مقتل وإصابة أكثر من 113 شخصا في حريق مول تجاري بمدينة الكوت

وكالات

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء أن هناك إهمالا واضحا وأداء فاشلا في العمل صار يهدد حياة المواطنين وأن الأداء السيئ يسبب قلقاً للمواطنين وليس فقط عدم الثقة بالجهاز الخدمي.

وقال السوداني في الجلسة الأسبوعية للحكومة العراقية خلال مناقشة ملف الحريق الذي اندلع في مول تجاري في محافظة واسط الأسبوع الماضي " إن مثل هذا الحدث هو اختبار للدولة ومؤسساتها بعيداً عن الارتجال والانفعال والعواطف"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وشدد على أنه تم إتخاذ إجراءات بمستوى الحدث والتوجيه الواضح بإجراء تحقيق مهني وعلمي من خلال لجنة مختصة تحدد أسباب الحادث، وصولاً إلى تحديد المقصرين.

وذكر رئيس الحكومة العراقية: "صادقنا على توصيات اللجنة التحقيقية في حادثة الحريق في المول التجاري ووجهنا الجهات المعنية بتنفيذ هذه التوصيات ولا توجد أي مجاملة أو تغاضٍ أو تغطية على أي حادث، والجميع مسؤولون حينما يتعلق الأمر بحياة المواطنين".

كما ذكر: "لو كانت هناك إجراءات وخبرة في التعامل لما فقدنا هذا العدد من المواطنين وكل وزير مدعو لانتفاضة حقيقية بوزارته في ما يخص الأداء والمتابعة واعتماد شروط السلامة والأمان، وإجراءات الدفاع المدني وهي ليست أشياء تكميلية بل هي اشتراطات واجبة وبالقانون".

وخاطب السوداني الوزراء "كان يفترض عدم منح أي موافقة طالما لا توجد إجراءات السلامة، وهناك تهاون وخلل جسيم أدى إلى هذه الفاجعة ويجب منح الصلاحيات للتقييم واختيار الأدوات، وتمكين المسؤولين، ليكونوا مسؤولين عن الأداء".

وقررت الحكومة العراقية خلال جلستها اليوم المصادقة على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق في مدينة الكوت وإحالة محافظ واسط إلى التحقيق لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير.

كما أوصت الحكومة بتولّى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقديم تقرير عن تنفيذ التوصيات خلال مدّة أقصاها شهر واحد وعقد اجتماع طارئ للمحافظين ووزراء الداخلية والصحّة والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والعمل والشؤون الاجتماعية ومتابعة الأجهزة المعنية تنفيذ إزالة جميع المخالفات المتعلقة بالسلامة والدفاع المدني.

وتسبب حريقا اندلع الأسبوع الماضي في مول تجاري هايبر ماركت في مدينة الكوت مركز محافظ واسط 170 كم جنوب شرقي بغداد بمقتل 63 شخصا بينهم أطفال ونساء ورجال وإصابة أكثر من 50 اخرين.