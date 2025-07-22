أبو الغيط يُرحب ببيان دولي يُطالب بوقف فوري للحرب في غزة

كتب- محمود الهواري

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالبيان الصادر بتاريخ 21/7/2025 عن 25 دولة من بينها 18 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وكل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلاندا، والذي يطالب بوقف فوري للحرب على غزة، ويُشير إلى أن "معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات جديدة من العمق"، فضلا ًعن إدانة البيان بوضوح "للقتل غير الإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، أثناء محاولتهم تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء".

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط، قوله إن البيان يُمثل حالة من الإجماع العالمي الرافض لاستمرار مخطط التطهير العرقي الإسرائيلي، وبلوغه مستويات غير مسبوقة من التجرد من الإنسانية والضمير، وإن المطلوب هو تحويل الأفعال إلى أقوال وبذل ضغوط حقيقية على دولة الاحتلال من أجل وقف هذه المذبحة اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، بعد أن تجاوزت أعداد الضحايا أمام مراكز توزيع المساعدات 800 شخص، قُتلوا بدمٍ بارد بينما هم ينتظرون تلقي الحد الأدنى من المواد الأساسية التي تبقيهم على قيد الحياة.

وشدد المتحدث الرسمي على أن إسرائيل تتحرك بكل قسوة من أجل تطبيق مخطط التهجير القسري، عبر ممارسة القتل اليومي للفلسطينيين وجعل بقائهم في القطاع مستحيلاً بالتجويع والحرمان من المواد الأساسية وإصدار أوامر الإخلاء ومنع إدخال المساعدات، مضيفاً أن العالم مطالبٌ بتحركٍ فاعل من أجل إنهاء هذه المقتلة المتواصلة ووضع حدٍ لتحدي دولة الاحتلال لمبادئ القانون الإنساني الدولي على هذا النحو الفاضح والمشين وغير المسبوق من حيث الاستهانة بأبسط القواعد الإنسانية.