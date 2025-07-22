وكالات

تداول نشطاء ووسائل إعلام، مقطع فيديو لما يقولون إنه عملية إعدام ميداني لمواطن درزي في محافظة السويداء بسوريا.

وخلال المقطع، ظهر مسلحون وهم يسألون شخصا يفترش الأرض عن عقيدته، ليرد عليهم بأنه "سوري"، الأمر الذي زادهم غضبا ليكرروا عليه سؤالهم "درزي ولا لأ؟"

وما أن أخبرهم الشخص على الأرض أنه "درزي"، حتى أطلقوا عليه النار بشكل مكثّف، ما أدى إلى مقتله في الحال.

وأدانت وزارة الداخلية السورية في بيان، المقاطع المتداولة لتنفيذ أشخاص مجهولي الهوية إعدامات ميدانية في مدينة السويداء، مشيرة إلى أنها باشرت تحقيقا عاجلا لتحديد هوية المتورطين في جرائم الإعدامات في السويداء واعتقالهم.

وأكدت الداخلية السورية، على أن لا أحد فوق القانون ومن يثبت تورطه في الإعدامات الميدانية سيقاضى لينال الجزاء العادل، موضحة أن وزير الداخلية السوري أنس خطاب يتابع التقارير عن انتهاكات صادمة ارتكبها مجهولون يرتدون الزي العسكري في السويداء.