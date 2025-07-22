بوركينا فاسو تؤكد دعمها مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو

القاهرة - (د ب أ)

أعلن كاراموكو جان ماري تراوري وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج اليوم الثلاثاء، دعم بلاده رسميا لخالد العناني، مرشح مصر والمرشح الأفريقي، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للوزير البوركيني مع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري الذي يزور بوركينا فاسو، بحسب بيان لمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

وأوضح الوزير البوركيني أن هذا الدعم يأتي تجسيدًا لعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بين بوركينا فاسو ومصر، وإيمانًا بما يتمتع به المرشح المصري من خبرات واسعة ورؤية طموحة تتسق مع أولويات القارة الإفريقية وأهداف المنظمة الدولي.

وأكد الوزير البوركيني أن دعم بلاده يأتي انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأهمية أن تتولى شخصية إفريقية مرموقة تحظى بإجماع واسع هذا المنصب الرفيع في المرحلة المقبلة.