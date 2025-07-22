إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي منهك وبعض القادة طلبوا إنهاء خدمتهم

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن الجيش يعاني من إنهاك شديد في صفوف قوات الاحتياط بعد 655 يوما من الحرب.

وأشارت إذاعة الاحتلال، إلى أن بعض قادة الكتائب في قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي طلبوا إنهاء خدمتهم بسبب الإرهاق والضغوط الأسرية، موضحة أن نسبة الحضور في بعض سرايا الاحتياط لا تتجاوز 50% وسط معاناة الجنود من ضغوط دراسية ومهنية وعائلية.

وذكرت إذاعة الاحتلال، أن الحدود مع لبنان وسوريا تدار حاليا بالكامل من جانب قوات الاحتياط وسط نظام خدمة مرهق، مؤكدة أنه يوجد نقص حاد في العتاد العسكري والآليات مع أعطال مستمرة وصعوبات في الصيانة.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن استنزاف قوات الاحتياط ينعكس على أداء الجيش ميدانيا من خلال تغطية أضعف للحدود وتراجع في العمليات الهجومية.