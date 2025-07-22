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ائتلاف انتخابي جديد لأحزاب المعارضة الموالية لروسيا في مولدوفا

05:06 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

إيرينا فلاه، رئيسة حزب قلب مولدوفا

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كييف - (د ب أ)

أعلنت أربعة أحزاب معارضة موالية لروسيا في مولدوفا تشكيل ائتلاف انتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية في سبتمبر.

وقالت إيرينا فلاه، رئيسة حزب قلب مولدوفا: "إن حزب العمل والتضامن (الحاكم) سيخسر في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والعد التنازلي يبدأ اليوم".

وسيضم التكتل الانتخابى أيضا الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس الأسبق إيجور دودون، والحزب الشيوعي الذي ينتمي إليه الرئيس الأسبق فلاديمير فورونين، وحزب مستقبل مولدوفا الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الأسبق فاسيلي تارليف.

وبحسب استطلاعات الرأي، يمكن أن يحصل الائتلاف على خمس مقاعد البرلمان.

وقد يحصل تكتل حزب النصر، المرتبط بإيلان سور، أحد أفراد طبقة النخبة (الأوليجارشية) الهاربة، على نتائج مشابهة، ورغم ذلك استبعدته مفوضية الانتخابات المركزية من الاستطلاع.

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