تحذيرات للمصطافين على شواطئ تركيا من بكتيريا خطيرة قد تسبب الكوليرا

وكالات

حذر الأطباء، المصطافين على الشواطئ التركية من خطر الإصابة ببكتيريا "فيبريو" الخطيرة المنتشرة في مياه البحر، والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى الإصابة بالكوليرا، وفقًا لما نقلته صحيفة "ملييت" نقلًا عن تصريحات أخصائي المسالك البولية في مستشفى "فلورانس نايتينجيل" بإسطنبول، الدكتور أوجور أفيرين.

وأفادت الصحيفة التركية، بأن الحمض النووي لبكتيريا مثل "فيبريو باراهيموليتيكس" و"فيبريو فولنيفيكس" قد تم اكتشافه مؤخرًا على سواحل بحر مرمرة، وبحر إيجة والبحر المتوسط.

ودعا أفيرين، الأشخاص الذين يتعرضون لمياه البحر في فصل الصيف بتوخي الحذر، مشيرًا إلى أن بكتيريا "فيبريو" تتكاثر في المياه المالحة والدافئة، وخاصة بكتيريا "فيبريو كوليري".

وقال الدكتور أوجور أفيرين، إن الخطر الرئيسي يكمن في تلامس الجروح المفتوحة مع مياه البحر.

ويمكن أن تدخل هذه البكتيريا الجسم عبر الجهاز الهضمي عند ابتلاع مياه بحر ملوثة، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالكوليرا، التي تتسبب في إسهال حاد وفقدان شديد للسوائل. وعلى الرغم من ندرة حالات الكوليرا في تركيا، إلا أن الخطر لا يزال قائمًا.