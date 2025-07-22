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طبيبة أجنبية في غزة: ما رأيته في غزة لم أشهده طوال حياتي

02:56 م الثلاثاء 22 يوليو 2025

قطاع غزة

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وكالات

أطلقت طبيبة جراحة العظام ديدريه نونان، استغاثة من داخل مستشفى ناصر في غزة، محذرة من انهيار الوضع الإنساني والصحي في القطاع، وسط نقص كارثي في الغذاء والمستلزمات الطبية.

وقالت نونان، في تصريحات، إن "ما رأيته في غزة بشأن سوء التغذية لم أشهده طوال حياتي"، مضيفة أن طواقم المستشفى لا يجدون وجبة طعام لفترات طويلة، في مشهد يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

وأكدت الطبيبة أن الظروف الصعبة أدت إلى اتخاذ قرارات قاسية، بينها بتر أطراف عدد من المرضى بعد الفشل في إنقاذ حياتهم، بسبب غياب المعدات الطبية الضرورية.

وشددت على الحاجة الماسة والعاجلة إلى توفير معدات طبية ووقود ومياه لإنقاذ أرواح المرضى، مؤكدة أن استمرار الوضع بهذا الشكل يهدد حياة الآلاف في المستشفى والمناطق المحيطة.

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