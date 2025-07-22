مصر تعرب عن تعازيها لبنجلاديش في ضحايا تحطم طائرة في دكا

(وكالات)

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، عن خالص التعازي لجمهورية بنجلاديش الشعبية في ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية البنجلاديشية بحرم مدرسة في العاصمة دكا، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، وذلك حسبما أفادت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والهجرة في بيان.

وأكدت مصر على تضامنها مع الشعب البنجلاديشي في مواجهة آثار هذا الحادث الأليم، وتعرب عن أصدق تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.

