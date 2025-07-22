الإمارات ترسل سفينة محملة بـ7166 طنًا من المساعدات العاجلة لغزة (فيديو)

وكالات

أرسلت الإمارات سفينة "خليفة الإنسانية الثامنة" المحملة بـ 7166 طنًا من المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة.

وأبحرت السفينة الإماراتية، أمس الاثنين، من ميناء خليفة "كيزاد" في أبوظبي متجهة إلى ميناء العريش، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وذلك تمهيدًا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المُحاصر.

ووفقًا لصحيفة "الإمارات اليوم"، فإن "خليفة الإنسانية الثامنة" تعد أكبر سفينة مساعدات إنسانية ترسلها دولة الإمارات إلى الأشقاء في غزة، إذ تبلغ حمولتها الإجمالية 7166 طنًا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة.

تضم حمولة السفينة: 4372 طنًا من المواد الغذائية، و1433 طنًا من مستلزمات الإيواء، و860 طنًا من المواد الطبية، و501 طن من المواد الصحية، ليبلغ بذلك إجمالي المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة 77,266 طنًا.