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عمان.. الشرطة تقبض على 21 امرأة و9 رجال من داخل فندق وتكشف جريمتهم

01:04 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

شرطة سلطنة عمان

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وكالات

أعلنت شرطة سلطنة عُمان، مساء الأحد، عن ضبط 30 شخصًا، بينهم 21 امرأة من جنسيات آسيوية، على خلفية تورطهم في أنشطة منافية للأخلاق والآداب العامة داخل أحد الفنادق في ولاية مطرح بمحافظة مسقط.

وذكرت الشرطة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن "قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على ثلاثين شخصًا، بينهم إحدى وعشرون امرأة من جنسيات آسيوية مختلفة"، مضيفةً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة.

وأكدت الشرطة استمرار حملاتها لملاحقة المخالفين للقانون وكل ما من شأنه الإخلال بالآداب العامة في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام في السلطنة.

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