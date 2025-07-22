مسلحون يجبرون شبانا دروزا على القفز من الطابق الرابع (صور وفيديو)

وكالات

تداول مستخدمو مواقع التواصل خلال الساعات الماضية مقطع فيديو صادم يظهر قيام مسلحين بإجبار ثلاثة شبان من الطائفة الدرزية على القفز من شرفة أحد المباني "الطابق الرابع" في مدينة السويداء جنوب سوريا ثم إطلاق الرصاص عليهم بشكل كثيف بعد سقوطهم.

وأثار الفيديو الذي شهد انتشارا واسعا موجة غضب عارمة حيث وثق الفيديو لحظات مروعة عاشها الضحايا قبل مقتلهم على يد المسلحين الذين لم يتم الكشف عن هويتهم حتى الآن.

ارها|بيين الجولاني يجبرون شباب دروز بالسويداء على رمي انفسهم من شقتهم بأعلى المبنى وبالتزامن مع رمي الشباب لانفسهم اطلق أرها|بيين الجولاني الرصاص الحي عليهم .#السويداء #سوريا pic.twitter.com/vIBd9OunYz — طوفان- Twfan (@twfan313) July 18, 2025

وبحسب روايات نشطاء محليين فإن الشبان الثلاثة هم معاذ عرنوس طالب في كلية طب الأسنان وبراء عرنوس يدرس الهندسة وأسامة عرنوس طبيب أسنان.

ووقع الحادث الأربعاء الماضي وسط تصعيد خطير في مدينة السويداء معقل الطائفة الدرزية التي تشهد توترا أمنيا غير مسبوق خلال الأيام الماضية

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتفاع حصيلة القتلى في الاشتباكات الأخيرة إلى 1120 قتيلا بينهم 298 مدنيا من الدروز 427 مقاتلا فيما سقط من الجهة المقابلة 354 من عناصر وزارة الدفاع والأمن العام إلى جانب 21 من أبناء العشائر.