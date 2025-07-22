وكالات

ندد ملك بلجيكا لويس فيليب ليوبولد ماري، بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، واصفًا بأنها "عار على الإنسانية"، وهي تصريحات غير معتادة من الملك الذي عادة ما يتجنب الخوض في السياسة العامة بهذا الشكل المباشر.

وقال الملك فيليب، في كلمة ألقاها بقصره في العاصمة بروكسل أمس الاثنين، "أضم صوتي إلى صوت كل من يدين الانتهاكات الإنسانية الخطيرة في غزة، حيث يموت الأبرياء من الجوع ويُقتلون بالقنابل بينما هم محاصرون".

وأضاف "طال أمد هذا الوضع أكثر مما ينبغي. إنه وصمة عار على جبين البشرية جمعاء. نؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء هذه الأزمة المستعصية فورًا".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يندد فيها الملك فيليب علنًا بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة، بينما كانت الحكومة الاتحادية البلجيكية أكثر تحفظًا في انتقادها للصراع الدائر في غزة منذ أكتوبر 2023 الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 58 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 138 ألف آخرين.

ويقتصر دور الملك في بلجيكا على إبداء المشورة وتقديم الدعم والتوجيهات التحذيرية للحكومة، دون أن يكون له صلاحيات في اتخاذ القرارات السياسية.

وجاء ذلك في اليوم الذي صدر فيه بيان مشترك لـ25 دولة صادر عن الحكومة البريطانية، شددوا فيه على ضرورة أن تنتهي الحرب في غزة الآن.