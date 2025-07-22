بعد تصريحاته عن الأسد.. سوريا توقف ترخيص شركة طلال أبو غزالة

وكالات

قررت وزارة المالية السورية إيقاف ترخيص شركة رجل الأعمال الأردني، طلال أبو غزالة، في سوريا، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة حول نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، في بيان صادر عنه أمس الاثنين، إنه "بتوصية وموافقة من أعضاء المجلس (مجلس المحاسبة والتدقيق)، قمنا اليوم باتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء ترخيص شركة طلال أبو غزالة وشركاؤه في سوريا".

وأصدرت وزارة المالية السورية هذا القرار بعد الاطلاع على المقابلة التلفزيونية التي أجراها أبو غزالة مع قناة "المشهد" يوم الأربعاء 16 يوليو الجاري، إذ لم يعترف بالجرائم التي ارتكبها "النظام المجرم البائد" بحق الشعب السوري، الأمر الذي يتعارض مع المادة 49 من الإعلان الدستوري، بحسب ما ورد في البيان.

وأضاف البيان، أن الوزارة قررت إيقاف تجديد رخصة شركة طلال أبو غزالة "مع المحافظة على ممارسة الأعمال المتعاقد حتى نهاية العام الجاري 2025".

وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، إنه سيخاطب الصناديق والمؤسسات الدولية "بما يفيد تحفظنا على منح أية عقود في المستقبل لشركات طلال أبو غزالة" في سوريا.

وأضاف في منشور على منصة "لينكدإن": "سنطلب من الشركات والمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في سوريا بعدم التعاقد مع شركات طلال أبو غزالة لخدمات الاستشارة أو التدقيق كواحدة من الشروط للحصول على تراخيص في سورية".

وأكد الوزير على أن الدولة السورية الجديدة لن تتهاون مع من ينكر تضحيات الشعب السوري.

وتقدم شركة طلال أبو غزالة الدولية خدمات مهنية في مجالات المحاسبة والاستشارات المالية والقانونية، وتشمل أنشطتها المراجعة والتدقيق الضريبي وإعداد التقارير المالية للجهات الحكومية والخاصة. وتمارس الشركة أعمالها في سوريا منذ أكثر من 20 عامًا.