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هبوط اضطراري لطائرة حكومية في ألمانيا

11:38 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025

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برلين - (د ب أ)

اضطرت طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني، كان على متنها من قبل وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، إلى الهبوط اضطراريا في مطار لايبتسيج مساء أمس الاثنين.

وقال متحدث باسم سلاح الجو الألماني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) صباح اليوم الثلاثاء إن طائرة إيرباص "إيه 319" كانت في طريقها من برلين إلى قاعدتها في كولونيا. وبعد تلقي رسالة تحذير في قمرة القيادة بعد الإقلاع بقليل، قرر الطيار الهبوط في لايبتسيج.

وكان الوزير ووفده قد وصلا إلى برلين على متن هذه الطائرة قبل إقلاعها للتوجه إلى كولونيا.

وكان دوبرينت أجرى زيارة لبولندا أمس الاثنين لتفقد الوضع على الحدود الخارجية للبلاد مع بيلاروس رفقة نظيره البولندي، توماس سيمونياك.

وأضاف المتحدث أن فنيين من القوات الجوية سيفحصون الطائرة في وقت لاحق اليوم، موضحا أنه من المقرر اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الطائرة بحاجة إلى إصلاح أم يمكنها مواصلة الطيران.

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برلين ألمانيا ألكسندر دوبرينت
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