الأمم المتحدة: الأوضاع في غزة بلغت أسوأ مراحلها بسبب الجوع

وكالات

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن غزة تجوّع وسوء التغذية في تصاعد وما يدخل القطاع لا يكفي.

وأوضح المكتب الأممي، أن الأوضاع بالقطاع هي الأسوأ على الإطلاق ومن نجا من القنابل يواجه الجوع، مشيرًا إلى أن 2.1 مليون محشورون في 12٪ من مساحة القطاع دون طعام أو مياه نظيفة.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن المستشفيات تنهار تحت وطأة موجات المصابين وافتقارها لإمدادات أساسية.

ومن جانبها، أفادت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم الثلاثاء، بوفاة 23 فلسطينيًا بسبب سوء التغذية في مناطق عدة بالقطاع خلال يومين.

كما أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، بتسجيل 4 وفيات في القطاع بينها طفلان بسبب سوء التغذية والجفاف منذ فجر اليوم.

وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مطلع مارس الماضي، فتح المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعيش أكبر أزمة إنسانية في تاريخه.